Speed skating, Francesca Lollobrigida esaltante! Bronzo straordinario agli Europei nei 3000 metri! (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella seconda giornata degli Europei 2020 di Speed skating ad Heerenveen (Olanda) l’anello di ghiaccio tradizionale dei Paesi Bassi si è tinto d’azzurro. Francesca Lollobrigida ha conquistato un Bronzo clamoroso nella prova dei 3000 metri femminili. L’atleta azzurra, infatti, si è superata, realizzando il nuovo primato italiano di 4’01″66 (il precedente era detenuto da lei stessa con il crono di 4’02″75, realizzato il 1° dicembre 2017 a Calgary). Una prestazione notevole, tenuto conto che le caratteristiche della pista olandese non sono paragonabili a quella canadese o di Salt Lake City (Stati Uniti), dove il ghiaccio dà una mano in termini di scorrevolezza. Il crono per questo è considerevole, tenendo conto che Francesca è stata capace di precedere un mostro sacro come la ceca Martina Sáblíková (cinque volte campionessa del mondo), quarta con ... Leggi la notizia su oasport

