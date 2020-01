“Sorry we missed you”, il film di Ken Loach sulla vita dei corrieri. Lo abbiamo visto con uno di loro (Di sabato 11 gennaio 2020) «Don’t think and drive», ovvero «Non pensare e guida». La frase è scritta su un quadro che sporge appena dall’inquadratura durante una scena del nuovo film di Ken Loach, Sorry we missed you. Il titolo è un riferimento al messaggio che viene lasciato – nei Paesi anglosassoni – nella buca delle lettere dai corrieri che non trovano nessuno in casa cui consegnare la merce. Una frase che si potrebbe tradurre con «Ci dispiace, non ti abbiamo trovato», ma anche con «Scusaci, ti abbiamo perso di vista». Il titolo non è casuale così come non è un caso se tutta la storia ha come protagonista una famiglia i cui genitori arrancano nel loro lavoro, tra turni senza fine e paghe misere. Gente che il mondo sembra, appunto, aver perso di vista. Luca, 41 anni e una vita da corriere Siamo andati a vedere il film al cinema con Luca, 41 anni, tre figli, di Torino ma ... Leggi la notizia su open.online

Cos53 : RT @ElleRi_LRi: SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach recensione di #CostanzaFirrao Niente Brexit, nessun riferimento ai capitomboli del govern… - ElleRi_LRi : SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach recensione di #CostanzaFirrao Niente Brexit, nessun riferimento ai capitomboli de… - Pietro__Bruno : RT @Infoaut: “Sorry we missed you” e quel che davvero ci manca -