Sono stato arrestato con Jane Fonda. Ed è stato il più bel giorno della mia vita (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo blog di Sohil Malik è stato tradotto dall’inglese da Milena SanfilippoDa bambino sopportavo prese in giro continue perché ero quello che rispettava le regole. Durante il liceo, era praticamente impossibile sorprendermi in sala professori a implorare per riavere indietro il telefono confiscato o al cospetto del preside, magari a porgergli le mie più sentite scuse per aver copiato. Ero l’unico studente del quinto anno a non essersi mai beccato una punizione. Perciò, se qualcuno mi avesse detto che mi sarei ritrovato nel retro di un cellulare con i polsi ammanettati dietro la schiena, sarei scoppiato a ridere o a piangere inconsolabilmente. Ma dopo un estenuante primo semestre al college, ero emozionato all’idea d’inaugurare la pausa invernale con un viaggio in compagnia della mia migliore amica, Kesha. Così, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Mov5Stelle : Il mestiere di ministro richiede di stare in ufficio a lavorare per gli italiani, cosa che Salvini non ha mai fatto… - matteosalvinimi : Ma a Bonaccini del PD è stato comunicato? Gli verrà un mancamento?? Comunque, gli unici sondaggi che contano sono le… - PiazzapulitaLA7 : Calenda: “Sicurezza, sanità e scuola sono le cose fondamentali di cui dovrebbe occuparsi lo Stato”… -