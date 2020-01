Sondaggi elettorali, testa a testa a sorpresa tra Santelli e Callipo a 15 giorni da voto in Calabria (Di sabato 11 gennaio 2020) Dagli ultimi Sondaggi elettorali sulle elezioni regionali in Calabria emerge un testa a testa tra Jole Santelli, candidata del centrodestra, e Pippo Calippo, per il centrosinistra, mentre fino a poco tempo fa si parlava di un vantaggio importante della deputata di Forza Italia. Sarà quindi determinante la partecipazione al voto. Leggi la notizia su fanpage

fanpage : Sondaggi elettorali, testa a testa a sorpresa tra Santelli e Callipo a 15 giorni da voto in Calabria - Bierbrauer53 : RT @marcell32459385: Sondaggi elettorale drogati.... il #PD è in caduta libera come il #M5S..... - Doc5619 : RT @marcell32459385: Sondaggi elettorale drogati.... il #PD è in caduta libera come il #M5S..... -