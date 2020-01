Social contro Gwyneth Paltrow: "Volgare, la tua candela è da sexy shop" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Sandra Rondini L'attrice-guru ha lanciato sull'e-commerce di Goop una candela dal nome "L’odore della mia vagina" andata esaurita in poche ore e c'è già una lista d'attesa per i fan che non sono riusciti a comprarla in tempo Dopo "Goop Lab", la discussa serie lanciata su Netflix per mostrare orgasmi di gruppo, esorcismi e nuove tecniche di rilassamento new age e persino la crociera su uno yacht di lusso in cui i seguaci di Goop viaggeranno ad agosto nel mar Mediterraneo "per riconnettersi con la propria anima", come si legge sul post Instagram dedicato a questa iniziativa, non passa giorno senza che Gwyneth Paltrow faccia parlare di sé o, quanto meno, sorridere, dato che, come fa notare Metro UK, "le sue trovate sono una più assurda dell’altra, eppure hanno un loro mercato". Che mercato mai avrà avuto la candela dal costo di 75 dollari lanciata oggi dall'attrice-guru ... Leggi la notizia su ilgiornale

ManlioDS : Vota 4 volte il taglio dei parlamentari, se ne vanta pure sui social ma poi chiede ai suoi senatori di dare le 6 fi… - repubblica : Twitter contro i bulli, l'utente deciderà chi può rispondergli - SkyTG24 : Francia, cortei contro la riforma delle pensioni: tafferugli a Parigi. FOTO -