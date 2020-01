Snowboard: Italia deludente in Coppa del Mondo a Scuol. Si impongono Sobolev ed Hofmeister (Di sabato 11 gennaio 2020) Quarta tappa per la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: si è tornati in gara nel massimo circuito internazionale dopo la pausa per le festività natalizie. Ci si sposta verso la Svizzera, precisamente a Scuol, per il terzo PGS consecutivo dopo quelli di Bannoye e Cortina: ci si aspettava tanto dalla Nazionale Italiana che però ha leggermente deluso le aspettative dopo un inizio scoppiettante. Il russo Andrey Sobolev, detentore della sfera di cristallo, torna a vincere dopo un inizio di stagione altalenante. Battuto il veterano Benjamin Karl nella Big Final per 53 centesimi. La terza piazza in una Small Final davvero molto equilibrata lo coglie a pari merito il padrone di casa Dario Caviezel. Il leader della Coppa del Mondo, l’azzurro Roland Fischnaller purtroppo esce ai quarti di finale proprio con il poi vincitore Sobolev: è la sfortuna a colpire il veterano tricolore che ... Leggi la notizia su oasport

