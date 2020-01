Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2020: Steu/Koller sorprendono Eggert/Benecken nel doppio, Rieder/Kainzwaldner sfiorano il podio (Di sabato 11 gennaio 2020) Dominio assoluto di Steu/Koller nella tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2019-2020. Il duo austriaco non ha lasciato scampo ai rivali e ha tolto il sorriso ai padroni di casa teutonici che confidavano nel bottino pieno di fronte al proprio pubblico. In classifica generale questo risultato permette la sempre più netta fuga dei campioni del Mondo Eggert/Benecken che approfittano della brutta giornata di Wendl/Arlt per allungare a +84 punti, mentre Steu/Koller sono terzi a 154. Sul budello tedesco, oggi condizionato da una fitta nevicata, non hanno avuto rivali gli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller che hanno chiuso con il tempo complessivo di 1:23.779 (41.823 nella prima manche e 41.956 nella seconda) con una prova impeccabile, senza il minimo errore. Alle loro spalle il duo tedesco Toni Eggert e Sascha Benecken a 228 millesimi, con qualche ... Leggi la notizia su oasport

