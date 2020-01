Silverstein: nuovo album a Marzo, ecco le anticipazioni (Di sabato 11 gennaio 2020) Silverstein: nuovo album a Marzo, ecco le anticipazioni I Silverstein – gruppo canadese post-hardcore come si autodefiniscono – festeggeranno il loro ventesimo anniversario pubblicando, il 6 Marzo 2020, il loro nono album, A Beautiful Place To Drown. Erano tre anni, dalla pubblicazione di Dead Reflection, che la band non pubblicava un lavoro in studio. Per ingannare l’attesa, i canadesi hanno pubblicato il video del singolo Infinite, che ospita Aaron Gillespie, proveniente dalla metalcore band Underoath. Il singolo tratto da A Beautiful Place To Drown, Infinite Silverstein: aggressivi, ma anche melodici Infinite si presenta come una convincente sintesi delle radici dei Silverstein, che affondano nel punk con la freschezza delle sonorità odierne, risultando al tempo stesso melodico e impetuoso. È un manifesto del percorso che li ha portati dalle origini (la ... Leggi la notizia su termometropolitico

LanguagesSole : Was your new year's resolution to study a new language? Maybe this poem from Shel Silverstein will help. You've got… - auteurresearch : RT @Metalitalia: SILVERSTEIN: il nuovo album 'A Beautiful Place To Drown' e il video del singolo 'Infinite' #SILVERSTEIN - - orsomarrone : SILVERSTEIN: il nuovo album “A Beautiful Place To Drown” e il video del singolo “Infinite” -