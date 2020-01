Sicilia: Ugl Credito, ‘Senza una deroga alla norma finanziaria, rischio paralisi per ente Crias’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – ‘Con il mantenimento delle recenti disposizioni adottate dalla Giunta regionale, per la Crias sarà morte sicura nel giro di pochissimo tempo”. A lanciare il grido di allarme è Massimo Saeli, segretario regionale della Ugl Credito, che spiega “quanto sta accadendo dopo l’emanazione da parte dell’assessore regionale dell’Economia del decreto 90 del 2016 e l’approvazione della delibera dell’esecutivo regionale 21 del 2018, che modificano totalmente l’assetto contabile dell’ente”. ‘Con questi due provvedimenti ‘ fa notare Saeli ‘ il fondo unico, dove sono contenute tutte le risorse finanziarie utili a garantire l’esercizio e l’attività istituzionale della Cassa regionale per il Credito alle imprese artigiane Siciliane, è diventato organismo strumentale ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

