SHAMELESS - Recensione 10x09 | O Captain | My Captain

SHAMELESS - Recensione 10x08 : Debbie Might Be a Prostitute : Ennesimo episodio sottotono in questa stagione.Voi cosa ne pensate?Attenzione: Spoiler!Anche questo episodio si è rivelato al di sotto delle aspettative e per nulla esaltante. Lo schema è il solito: una serie di singole storylines che viaggiano in parallelo con i vari personaggi e, soprattutto, non risultano accattivanti perché terminano nel giro di un episodio e mezzo e non hanno contenuti importanti, oltre a coinvolgere personaggi odiosi come ...

SHAMELESS - Recensione 10x07 : Citizen Carl : Anche i Gallagher fanno buone azioni.Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Carl Gallagher, onesto cittadino che sfida il sistema e fa la differenza. Difficile crederlo, eppure è ciò che abbiamo visto in questo episodio. Si è trattato di qualcosa di interessante e, se vogliamo, un po' diverso dalle restanti storylines che, anche stavolta, lasciano il tempo che trovano.Prendiamo Debbie: per seguire l'amica che rimorchia futuri mariti ricchi, si ...

SHAMELESS - Recensione 10x06 : Adios Gringos : I Gallagher non dimenticano chi sono!Commentate l'episodio con noi!Attenzione: Spoiler!Vittorie e sconfitte in questo nuovo episodio di SHAMELESS.Frank si lecca le ferite dopo aver subito una truffa da pivello e aver detto addio al nipotino che già amava. "Negli affari non c'è spazio per i sentimenti", dice istruendo Liam sul "metodo Gallagher", ma, poco dopo, è lui stesso a dimenticare queste parole e a riconsiderare tutto il piano per far ...

SHAMELESS - Recensione 10x05 : Sparky : Le truffe di Frank non avranno mai fine!Che ne pensate di quest'ultima?Attenzione: Spoiler!"Quando si tratta di soldi, un Gallagher non ha altro che tempo".Parole sante, quelle di Debbie che le mette in pratica tentando di farsi dare da Pepa la parte di soldi che spetta alla piccola Franny, figlia di Derek. Davanti ai soldi non pensa se si sia affidata ad un vero avvocato o se il gioco valga la candela, così ora rischia addirittura che la figlia ...

SHAMELESS - Recensione 10x04 : A Little Gallagher Goes a Long Way : Avete visto questo episodio? Commentatelo con noi!Attenzione: Spoiler!L'episodio dei buoni sentimenti....alla maniera dei Gallagher, si intende.La coppia Frank-Mikey non ci è piaciuta molto nei precedenti episodi, ma, sicuramente, abbiamo visto crescere l'intesa tra i due che, truffa dopo truffa, sono diventati veri amici. Purtroppo, gravi condizioni di salute hanno spinto Mikey a farsi portare di nuovo in prigione dove riceverà le migliori cure ...

SHAMELESS - Recensione 10x03 : Which America? : In amore non bisogna essere egoisti, parola dei Gallavich!Attenzione: Spoiler!"Which America" è il titolo di questo episodio e, ancora una volta, c'è una tematica sociale che SHAMELESS fa emergere. Grazie al suo nuovo "zio" acquisito, Mavar, Liam scopre che esistono due Americhe: quella di colore e quella della gente di colore tra i bianchi. Ognuna ha le sue regole che il ragazzo cerca di imparare per poter sopravvivere. Ma dove lo condurrà ...

SHAMELESS - Recensione 10x02 : Sleep Well My Prince For Tomorrow You Shall Be King : I Gallavich sono tornati! Come vi sono sembrati? E che ne pensate degli altri personaggi? Commentate con noi!Attenzione: Spoiler!Riecco i Gallavich! Pensavate di rivederli follemente innamorati e sempre in intimità? E invece no: Ian e Mickey sembrano una vecchia coppia di sposi costretti a condividere gli stessi spazi, che brontolano e discutono da mattina a sera. La prigione fa questo effetto, indubbiamente, ma siamo certi che si tratti ...