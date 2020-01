Serie tv Netflix, Disney, Apple, HBO. Gli stipendi delle grandi star di Hollywood (Di sabato 11 gennaio 2020) Netflix, Apple e Disney, per diverse ragioni di mercato, offrono oltre un milione di dollari a episodio alle star di punta delle loro migliori Serie tv. Si tratta di un dato di fatto che fa discutere e da cui nasce spontanea una domanda: è giusto? Fan e specialisti cercano di capire il senso e la portata di questo fenomeno. Ora che i giganti della tecnologia stanno facendo i loro primi passi nel mercato della fiction e dei contenuti on demand, è il momento migliore per capire cosa sta accadendo. Iniziamo da alcuni esempi molto concreti e interessanti. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon incassano più di un milione di dollari a episodio in The Morning Show, la Serie di cui sono protagoniste e produttrici esecutive per il servizio streaming Apple TV+, distribuito dal 1º novembre 2019. I guadagni più vertiginosi di solito si aggiravano intorno al milione e si tratta di un precedente che ... Leggi la notizia su gqitalia

