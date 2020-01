Serie C TV, 21a Giornata - Programma e Telecronisti Eleven Sports (Di sabato 11 gennaio 2020) Eleven Sports è pronta a tornare sul mercato con una nuova offerta legata al calcio per la stagione 2019/20. Per il quinto anno consecutivo, infatti, Eleven Sports è broadcaster ufficiale del campionato di Serie C,... Leggi la notizia su digital-news

placeeedo : RT @FreeWeedProClub: Stasera: ?? @VPG_Italy, Serie B, 21a Giornata ?? @Cavsproclub ?? 22:45 - il_Dina_ : RT @FreeWeedProClub: Stasera: ?? @VPG_Italy, Serie B, 21a Giornata ?? @Cavsproclub ?? 22:45 - FreeWeedProClub : Stasera: ?? @VPG_Italy, Serie B, 21a Giornata ?? @Cavsproclub ?? 22:45 -