Serie A, le formazioni ufficiali Cagliari-Milan (Di sabato 11 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Milan in campo contro il Cagliari. Due big match in programma: Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il pomeriggio si apre con la sfida tra Cagliari e Milan. Nel pomeriggio in programma Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 11 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Cagliari-Milan (ore 15)Lazio-Napoli (ore 18)Inter-Atalanta (ore 20:45) Serie A, Cagliari-Milan: le formazioni ufficiali Nel Cagliari confermato Faragò a destra vista l’indisponibilità di Cacciatore. In attacco Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. 4-4-2 per il Milan. Castillejo e Calhanoglu sugli esterni di centrocampo, Leao e Ibrahimovic in attacco. Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, ... Leggi la notizia su newsmondo

