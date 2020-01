Serie A, il Milan vince a Cagliari. Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Milan in campo contro il Cagliari. Due big match in programma: Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il pomeriggio si apre con la vittoria del Milan in casa del Cagliari. Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 11 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Cagliari-Milan 0-2Lazio-Napoli (ore 18)Inter-Atalanta (ore 20:45) Serie A, Lazio-Napoli: le formazioni ufficiali Qualche problema in difesa per Gattuso che conferma Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas con Ospina in porta. Nella Lazio ritornano dal 1′ sia Luis Alberto che Lucas Leiva. Niente Correa in attacco con Caicedo al fianco di Immobile. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari M., Milinkovic-Savic S., Lucas Leiva, Luis Alberto, ... Leggi la notizia su newsmondo

OptaPaolo : 38, 100 - Zlatan Ibrahimovic (38 anni e 100 giorni) è il quinto marcatore più anziano nella storia del Milan in Ser… - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #CagliariMilan 0-2 ? #Leao (46’) ? #Ibrahimovic (64’) ? - Gazzetta_it : #mercato #Milan-Inter, aria di scambio: #Politano da #Pioli, #Kessie da #Conte -