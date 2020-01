Serena Enardu, è successo dopo il confronto con Pago al GF Vip. Fatta fuori al televoto, ha reagito così (malissimo) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il confronto tra Serena Enardu e l’ex fidanzato Pago è andato male e neanche l’atmosfera della casa più spiata d’Italia sembra aver portato fortuna alla coppia. Tramite il televoto, è stato proprio il pubblico a non aver permesso l’ingresso dell’ex tronista di Uomini e Donne nella Casa più spiata d’Italia. Ciò che sembrerebbe essere importante, è che i due abbiano avuto la possibilità di parlare. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – vuole per il momento mettere da parte la relazione con Serena. La nuova avventura in casa di Alfonso Signorini sembra allettare non poco le aspettative di Pago, che al momento dice un ‘no’ secco alla bella e innamorata mora sarda. Enardu è stata vista in lacrime tutta la notte, ma neanche quel ‘no’ secco sembra averle fatto perdere le speranze: “Ho pianto tanto…tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020: il post di Serena Enardu dopo il confronto con Pago - #Grande #Fratello #2020: #Serena - silentloudly : RT @trash_italiano: SERENA ENARDU CACCIATA DALLA CASA ?? #GFVIP -