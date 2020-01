Segregata in Marocco dall’uomo che voleva sposare. 5mila euro in cambio del permesso di soggiorno (Di sabato 11 gennaio 2020) È finita bene la storia della 47enne sarda che aveva accettato di sposare per 5mila euro un nordafricano, al fine di consentirgli di ottenere la nazionalità italiana e il relativo permesso di soggiorno. La sua storia la racconta il Corriere della Sera:Si è ritrovata Segregata in Marocco, con le gambe spezzate e la colonna vertebrale lesionata in un tentativo di fuga. Solo un complesso intervento del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) ha permesso di liberarla e salvarle la vita.Dietro tutto ci sarebbe un accordo con un’amica marocchinaLa donna si era fatta convincere da un’amica marocchina ad accettare un matrimonio di convenienza con suo nipote, un giovane di 27 anni. La 47enne di origini sarde aveva così dato l’assenso a un’unione che le avrebbe fatto guadagnare 5.000 euro e avrebbe consentito all’uomo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

