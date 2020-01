Scivola in un crepaccio, grave un escursionista nel Lecchese (Di sabato 11 gennaio 2020) Sui monti di Lecco, intorno a mezzogiorno, un escursionista è precipitato ai piani di Artavaggio. L’incidente si è verificato mentre percorreva il sentiero degli stradini. Sul posto il 118 che ha recuperato con l’elisoccorso l’uomo trasportandolo all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni.L'articolo Scivola in un crepaccio, grave un escursionista nel Lecchese Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

