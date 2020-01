Sciacca, tunisini fermati in bus: uno espulso, l'altro attacca agenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Garau Uno dei due tunisini è già stato trasferito al Cpr di Caltanissetta per la conclusione delle operazioni di rimpatrio, mentre l'altro straniero, che ha tentato di ferirsi e di ribellarsi agli agenti, ha fatto una sosta in carcere: anche per lui in programma l'allontanamento dai confini nazionali fermati per un controllo a Sciacca dagli uomini della polizia di Stato a bordo di un autobus proveniente da Palermo e diretto ad Agrigento, due nordafricani sono risultati clandestini. Uno degli stranieri, già espulso ma ancora in Italia, è finito al Cpr, mentre il compare ha aggredito i poliziotti e dato testate ad una vetrata nel tentativo di ferirsi. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel commissariato di Sciacca (Agrigento), dove entrambi i magrebini sono stati condotti per il completamento delle operazioni di identificazione. Come riportato dalla stampa locale, ... Leggi la notizia su ilgiornale

