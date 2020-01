Sci alpino, Nicol Delago seconda nella discesa di Altenmark! 4a Goggia, 5a Marsaglia: Italia da urlo! Vince Suter (Di sabato 11 gennaio 2020) Prima vittoria della carriera per Corinne Suter, che trionfa nella discesa femminile di Altenmarkt. La sciatrice elvetica interrompe un’incredibile striscia di gare senza vittoria per la Svizzera, che non vedeva vincere una propria atleta in Coppa del Mondo addirittura dal Gennaio 2018 nella combinata di Lenzerheide (Wendy Holdener). Fa festa anche l’Italia, perchè al secondo posto chiude Nicol Delago. La gardenese chiude alle spalle di Suter per 29 centesimi e conquista il secondo podio della sua stagione (terzo in carriera) dopo quello ottenuto nel super-G di Lake Louise (sempre seconda). Svizzera che concede la doppietta sul podio, visto che al terzo posto ha chiuso Michelle Gisin, staccata di 98 centesimi dalla connazionale. E’ stata una giornata davvero eccezionale anche per la squadra azzurra, perchè a completare la Top-5 ci sono Sofia Goggia (quarta) e Francesca ... Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : SPETTACOLO DE ALIPRANDINI! L'azzurro è al comando del gigante di Adelboden dopo la prima manche, forza Finferlo??????… - Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Altenmark 2020 in DIRETTA: Nicol Delago splendida seconda alle spalle di Suter! Sofia Goggi… -