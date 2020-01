Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Manche ben studiata, bisogna ripetersi nella seconda” (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo la discesa dei primi 25 atleti, Luca De Aliprandini è in testa nella prima manche dello slalom gigante maschile in corso ad Adelboden, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, e difficilmente potrà essere scalzato dagli avversari che ancora devono prendere il via. nella seconda manche, in programma a partire dalle ore 13.30, l’azzurro proverà a confermarsi. Così ha parlato a caldo al termine della prima discesa al sito della FISI Luca De Aliprandini, che ha analizzato la sua prova ma sa di essere soltanto a metà dell’opera: “Manche ben studiata, attaccata con intelligenza e attenzione ai tranelli. Adesso bisogna ripetersi nella seconda“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ... Leggi la notizia su oasport

