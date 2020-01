Sci alpino, Luca De Aliprandini domina per metà gara, poi esce. Lacrime azzurre ad Adelboden, fa festa Kranjec (Di sabato 11 gennaio 2020) Il sogno era veramente vicino, ma è sfumato ad una ventina di porte dal traguardo. Luca De Aliprandini ha sfiorato la vittoria nel gigante di Adelboden, ma poco dopo il secondo intermedio l’impresa è svanita sulla scivola del nativo di Cles. Un’inclinazione fatale, lo scarpone che tocca la neve e la vittoria italiana che resta un miraggio. De Aliprandini ci ha provato, ha attaccato ed era anche avanti di 3 decimi a quel secondo intermedio. La vittoria è andata così allo sloveno Zan Kranjec, che centra il secondo successo della carriera in Coppa del Mondo dopo quello di Saalbach nel Gennaio 2018. Un podio sicuramente sorprendente come dimostra il secondo posto del croato Filip Zubcic, staccato di 29 centesimi e al suo miglior risultato della carriera (prima volta tra i primi tre). A dividersi il terzo posto il francese Victor Muffat-Jeandet (rimonta pazzesca di dodici ... Leggi la notizia su oasport

