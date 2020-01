Sci alpino, Gigante Adelboden 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 11 gennaio 2020) La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa nel weekend in una delle località storiche del Circo Bianco. Si gareggia ad Adelboden, dove in programma ci sono un Gigante ed uno slalom. Spazio ancora alle discipline tecniche con il duello a distanza tra il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen. Una gara che può essere importante in ottica classifica generale, dove attualmente il transalpino è davanti a tutti, ma attenzione che Aleksander Aamodt Kilde sarà presente. In casa Italia Luca de Aliprandini è la miglior carta e si prova a puntare ad un piazzamento tra i primi dieci. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI Adelboden ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.45 Di seguito il programma completo del Gigante di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci ... Leggi la notizia su oasport

