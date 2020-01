Sci alpino, Discesa Altenmarkt 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di sabato 11 gennaio 2020) Ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e si sposta in Austria ad Altenmarkt dove in programma ci saranno una Discesa (oggi) ed una combinata (domenica). Grande attesa in casa Italia, soprattutto per la prova di Discesa dove Sofia Goggia si presenta tra le principali favorite per la vittoria finale. Attenzione anche a Nicol Delago e pure Federica Brignone vuole ottenere dei punti importanti per la classifica generale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 (SABATO 11 GENNAIO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI Altenmarkt DALLE 11.45 Di seguito il programma completo della Discesa di Altenmarkt, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE ... Leggi la notizia su oasport

