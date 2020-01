Sci alpino, De Aliprandini primo davanti a Borsotti ad Adelboden! Rinasce l’Italia in gigante, prima manche pazzesca! (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Italia sogna dopo la prima manche del gigante di Adelboden. In testa davanti a tutti c’è un fantastico Luca De Aliprandini, che precede Giovanni Borsotti, staccato di soli quattro centesimi dal connazionale. Una doppietta italiana, l’apoteosi azzurra, con la squadra di gigante che si ritrova in uno dei templi del Circo Bianco. De Aliprandini è stato il primo a stupire, chiudendo con il miglior tempo in 1’12”25, poi ci ha pensato Borsotti, semplicemente pazzesco con il pettorale 53. Adesso ci sarà da vivere una seconda manche con il batticuore, perché un azzurro non vince in gigante Ad Adelboden addirittura dal 2005 (Max Blardone). Sia De Aliprandini sia Borsotti dovranno essere bravissimi a gestire la pressione. La lotta per il successo finale è comunque apertissima, perché in meno di sei decimi ci sono ben dodici atleti. Sul podio virtuale c’è ... Leggi la notizia su oasport

