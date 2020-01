Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: stagione finita per Manfred Moelgg. Rottura del legamento crociato del ginocchio destro per l’azzurro (Di sabato 11 gennaio 2020) Purtroppo gli esiti dei controlli a cui si è sottoposto lo sciatore azzurro Manfred Moelgg non hanno dato esito positivo. L’atleta, impegnato quest’oggi nel gigante di Adelboden (Svizzera), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, si è infortunato nel corso della seconda manche: una caduta nella parte centrale del tracciato che ha portato ad una rotazione anomala del ginocchio. Gli esami effettuati, come rivela il sito della Fisi, hanno evidenziato la Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro di Moelgg. Chiaramente stagione finita per il nostro portacolori e tanta amarezza anche per quello che il 37enne nativo di Brunico aveva fatto vedere in slalom. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI alpino giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi la notizia su oasport

