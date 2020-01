Sci alpino, come sta Manfred Moelgg? Accertamenti al ginocchio, ansia per il veterano (Di sabato 11 gennaio 2020) Manfred Moelgg è caduto durante la seconda manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurro si era qualificato con il trentesimo tempo e sperava di recuperare delle posizioni lungo il pendio svizzero dove va in scena una grande classica di questa specialità ma purtroppo è scivolato a terra. C’è un po’ di ansia per le condizioni fisiche del veterano italiano che infatti si sta sottoponendo a degli Accertamenti al ginocchio presso l’ospedale di Frutingen come riporta la Fisi. Il 37enne si dirigerà poi verso il centro di Interlaken per ulteriori esami e tra un paio di ore dovrebbe arrivare una diagnosi. La speranza è che Manfred Moelgg stia bene e che possa scendere in pista già domani in occasione dello slalom di Adelboden. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ... Leggi la notizia su oasport

