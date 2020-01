Sci alpino, Adrien Theaux si è rotto il crociato: bruttissimo infortunio in allenamento (Di sabato 11 gennaio 2020) bruttissimo infortunio per Adrien Theaux. Lo sciatore francese è caduto durante un allenamento sulle nevi di Orcières-Merlette (Francia) e ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro oltre che del piatto tibiale come riporta Neve Italia. il 35enne si stava preparando per la prove veloci in programma il prossimo weekend a Wengen ma purtroppo il primo infortunio serio della vita agonistica ha colpito questa ragazzo che in carriera ha vinto il bronzo iridato in superG nel 2015 e tre gare di Coppa del Mondo (sempre in discesa libera tra il 2011 e il 2015). La stagione si è chiaramente chiusa in anticipo, la speranza è che questo infortunio non rappresenti anche la conclusione anticipata della carriera di Adrien Theaux. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI alpino stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

