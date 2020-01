Scherma, Coppa del Mondo 2020: l’Ungheria vince la prova a squadre di Heidenheim. Italia quarta (Di sabato 11 gennaio 2020) Si sono da poco conclusi gli assalti della prova a squadre di spada di Coppa del Mondo a Heidenheim. A trionfare è stata l’Ungheria che si è sbarazzata in finale della Francia col risultato di 45-43. Buona prestazione anche del quartetto azzurro che si è arreso alla Svizzera (45-36). Il Commissario tecnico, Sandro Cuomo, si è affidato al quartetto inedito composto da Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini che è tornato in squadra per sostituire Marco Fichera alle prese con un infortunio che ne ha condizionato la gara individuale. Il quartetto azzurro ha superato al primo turno il Sudafrica 41-34. Nessun problema agli ottavi di finale contro l’Egitto con l’Italia che ha avuto la meglio col punteggio di 35-29. Ai quarti la sfida vinta contro il Kazakistan (45-33). Niente da fare in semifinale contro la Francia che ha battuto gli azzurri ... Leggi la notizia su oasport

