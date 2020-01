Scarinzi: “Speriamo che l’urbanista si tenga fuori dalla gestione dei PICS” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi Scarinzi, esponente di Patto Civico. “Con un ciclo temporale sempre più ravvicinato, apprendiamo notizie come quella del gruppo consiliare di Forza Italia che si riunisce e determina le sorti di una città intera. “Vertice” al quale avrebbero presenziato, i due assessori espressione di Partito, con il competente contributo di settore del coordinatore provinciale di FI, nel corso del quale si è discusso – dell’imminente mutazione urbanistica della nostra Città, per il tramite del declamato: “Ritorno al Futuro”. Opera “meritoria” dell’assessore Reale, che si tradurrebbe per Benevento in finanziamenti equivalenti a meri quindici milioni di euro per 13 progetti, a fronte dei novanta della precedente (2007/2013) programmazione. Basita e ... Leggi la notizia su anteprima24

