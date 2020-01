Scandalo Tina Cipollari: ‘Si è fatta vedere senza slip dai maschi di Uomini e Donne’. Ecco cosa è successo dietro le quinte (Di sabato 11 gennaio 2020) Gemma Galgani cambia pagina dopo Juan Luis Ciano Dopo la lunga pausa natalizia il dating show Uomini e Donne è tornato nella sua normale programmazione. Nel primo appuntamento del 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il Trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Juan Luis Ciano che hanno avuto un confronto a tu per tu e alla fine la dama gli ha dato il ben servito. Dopo averlo difeso da tutti gli attacchi ricevuti dal parterre senior e da Gianni Sperti, questa volata la piemontese ha sbottato dicendogli quello che pensa realmente di lui. Quindi il dentista napoletano è stato costretto a lasciare lo studio e, stando agli spoiler, non ve ne farà più ritorno. Gemma Galgani non indossa le mutande? La rivelazione della vamp Nel frattempo, Tina Cipollari ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine di gossip diretto da ... Leggi la notizia su kontrokultura

