“Sbadigli tanto? Potresti essere un genio!”: ecco cosa c’è da sapere (Di sabato 11 gennaio 2020) No, non è uno scherzo. Se per anni hai creduto di essere profondamente pigro e “svogliato” per via dei lunghi sbadigli a cui ti sei abbandonato, è giunta ora il momento di ricrederti, Potresti essere, infatti, una persona dotata di capacità intellettive superiori alla media. Secondo una ricerca condotta da un team di esperti guidato … L'articolo “Sbadigli tanto? Potresti essere un genio!”: ecco cosa c’è da sapere proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

