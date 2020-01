Savona, operato al cuore sotto ipnosi, è il primo caso: “Niente dolore, è stato persino bello” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella sala di elettrofisiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona è stato compiuto il primo intervento di ablazione della fibrillazione atriale con l’utilizzo della ipnosi a scopo analgesico. Il paziente: “Sentivo tutto ma ‘distante’, non provavo dolore. E le 4 ore che ho passato in quella posizione sono letteralmente volate”. Il 20 dicembre scorso a Savona è stato effettuato per la prima volta un intervento al cuore sotto ipnosi. A rifiutare l’anestesia nella sala di elettrofisiologia dell’ospedale San Paolo per il suo intervento di ablazione della fibrillazione atriale è stato Paolo Peira, sessantatré anni. Il paziente si è affidato al dottor Luca Bacino, primo ad aver introdotto la tecnica dell’ipnosi in sala operatoria dopo aver frequentato la scuola italiana di ipnosi Ciics (Centro Italiano di ipnosi Clinico Sperimentale) di Torino. Fino a poco tempo fa era necessaria ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

