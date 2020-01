Sassuolo femminile, Ferrato: «Contavano solo i 3 punti» – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Sassuolo femminile, Claudia Ferrato commenta la vittoria contro il Verona: «I miei tre gol? Contava solo la vittoria e ci siamo riuscite» Claudia Ferrato, giocatrice del Sassuolo femminile, ha parlato dopo il rotondo successo del club neroverde contro l’Hellas Verona. Ecco le sue parole: «Abbiamo fatto una buona prestazione. E’ arrivato il risultato e la tripletta ma i 3 gol non sono la cosa più importante di giornata, contava solo la vittoria e ci siamo riuscite. Io sto bene, quando il mister mi chiama in causa cerco di farmi trovare pronta. In avanti siamo tante e ognuna di noi cerca di dare il massimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

