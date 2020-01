Sarri: «Il Liverpool ha avuto pazienza, non so se in Italia te la puoi permettere» – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Sarri sul Liverpool: «Ha avuto la pazienza di aspettare. In Italia questo non è possibile, difficile fare programmi a lunga scadenza» All’interno della sua conferenza stampa, volta a precedere la gara di domani sera contro la Roma, Maurizio Sarri ha espresso il suo pensiero anche per l’attuale momento del Liverpool di Klopp. Le parole del tecnico: «In Italia è difficile fare programmi a lunga scadenza, in altri paesi è più facile. Liverpool ha avuto la pazienza di arrivare undicesimi il primo anno e ottavi il secondo anno. Non so se in Italia è possibile. Questione di mentalità, penso». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

