Sardine, il fondatore Santori: “Io di sinistra, il movimento no. Il voto in Emilia-Romagna? È referendum su Salvini, se perde è uno smacco” (Di sabato 11 gennaio 2020) Due mesi da Sardina in cui il movimento ha conosciuto una crescita che nemmeno gli organizzatori del primo flash mob di Bologna potevano immaginare. Una forza che, però, Mattia Santori dice che non potrà mai diventare un partito, ma svilupparsi più come cane da guardia della politica: “Uno dei nostri compiti è riconoscere la buona politica – racconta in un’intervista a La Stampa – Non sostituirci ai partiti”. E confessa: “Sono un moderato di sinistra, ma le Sardine secondo me non lo sono. Perché raccogliamo consenso trasversale”. Poi lancia una piccola sfida a Matteo Salvini, definendo l’imminente voto per le Regionali in Emilia-Romagna in un referendum pro o contro il leader della Lega, un po’ come fu per Matteo Renzi nel 2016: “Per lui è un crocevia importante. Se invochi un referendum a tuo favore e lo perdi, è uno smacco. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Il fondatore delle Sardine Pistoia "No all'evento? In piazza da solo" : "Io sto andando adesso a Pistoia . Ho tutte le autorizzazioni per fare la manifestazione e la farò, anche se dovessi essere da solo" . Lo dice ad Affaritaliani.it Daniele Mannai, il fondatore del gruppo che aveva portato a organizzare l'evento delle Sardine che doveva tenersi sabato 4 gennaio a Pistoia . Evento che è stato poi annullato dall'organizzazione nazionale del movimento di protesta anti Salvini ...

Sardine in piazza a Imola. C’è anche il fondatore Mattia Santori : «Non astenetevi dal voto» : A un giorno di distanza dalla visita a sorpresa di Matteo Salvini al mercato cittadino di Imola, piazza Matteotti è stata invasa da circa 4mila Sardine che sono scese in piazza , priva di simboli e bandiere di partito, unite dal desiderio di «una società più solidale e più giusta con al centro solo il bene delle persone». Le Sardine imolesi si «impegnano a tenere occhi, orecchie e cuore aperti, a leggere e informarsi per farsi una ...

Sardine - Francesca Pascale : “Valuto di scendere in piazza con loro”. Il fondatore Santori : “Benvenuta - ma FI sta con la Lega” : La compagna di Silvio Berlusconi potrebbe scendere in piazza con le Sardine . E il movimento anti sovranista è disposto ad accoglierla, ricordando però che Forza Italia è alleata della Lega. “Non abbiamo bandiere proprio perché accettiamo chiunque voglia prendere posizione contro la retorica sovranista divisiva professata da una parte della destra. Rimane il fatto che in Emilia Romagna e non solo Forza Italia è alleata proprio con i ...

Chi è Mattia Santori - fondatore del movimento delle Sardine : Dalla passione per lo sport all’impegno per la tutela dell’ambiente passando per il movimento delle Sardine : chi è Mattia Santori . Diventato in poche settimane un volto noto della scena politica e televisiva italiana (ma non solo), Mattia Santori , con il suo movimento delle Sardine , è diventato il volto dell’opposizione a Matteo Salvini. Criticato a destra, corteggiato dalla sinistra, il giovane è uno che nel bene o nel ...

“Sardine a passo Duomo” - il fondatore del movimento Roberto Morotti : «Noi non diamo risposte - la politica porti soluzioni» – L’intervista : Il centro di Milano è stato travolto – letteralmente – da una vera e propria corrente di Sardine. L’incontro era fissato per le 17.00 in piazza dei Mercanti. Una piazza troppo piccola per contenere il movimento nato a Bologna in risposta all’apertura della campagna elettorale di Matteo Salvini, a sostegno della candidata leghista Lucia Borgonzoni, per le Regionali del 26 gennaio 2020. E a meno di un’ora dall’inizio del flash ...

