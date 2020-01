Salvo Veneziano tuona su Serena: “Mi ha fatto schifo”. Lungo e duro sfogo (Di sabato 11 gennaio 2020) Salvo Veneziano durissimo su Serena Enardu: “Mi ha fatto schifo”. Il Lungo affondo dell'”Highlander” del GF Vip 4, volano parole grosse. Anche Patrick tuona: “Lei una serpe” In queste ore è tornata a essere chiacchieratissima la relazione naufragata tra Pago e Serena Enardu. L’ex tronista si è presentata al Grande Fratello Vip e ha incontrato … L'articolo Salvo Veneziano tuona su Serena: “Mi ha fatto schifo”. Lungo e duro sfogo proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

icarvsplume : RT @salvatrash1: SALVO VENEZIANO VEGGENTE. #GFVIP - Emyli009 : RT @salvatrash1: SALVO VENEZIANO VEGGENTE. #GFVIP - ella_ciaccia911 : RT @ShilasWords: 'Tu non puoi sputtanarlo per l'età che ha, dire che non paga le bollette' 'Per questo stimo quell'uomo, un 2% l'ho persa… -