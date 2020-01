Salute: 1,3 milioni ricoveri all’anno per gli anziani in Italia, ma solo 3560 posti letto (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Italia è uno dei paesi più “attempati” del mondo con 168,9 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani: un indice di vecchiaia che segna il nuovo record nazionale, come emerso dal Rapporto Istat 2019. Una longevità che implica anche un importante aumento del numero assoluto di over 75 con malattie croniche, che spesso rendono indispensabile il ricorso agli ospedali, con 1,3 milioni di ricoveri all’anno e una degenza media di 9 giorni. Ma il numero dei posti letto in geriatria, appena 3.560, non è sufficiente a reggere l’onda d’urto, e anche la gestione nei Pronto Soccorso di questi malati “fragili” mostra criticità: nonostante il ricorso al Pronto Soccorso e il successivo ricovero ospedaliero siano quasi sempre appropriati negli anziani, mancano corsie preferenziali per questi pazienti, spesso non in grado di attendere le cure, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Mov5Stelle : Nella #manovra economica abbiamo incrementato di 6 milioni di euro in tre anni il fondo di sostegno per le famiglie… - Laura_in_cucina : Acqua inquinata da #PFAS: 21 milioni di americani bevono acqua contaminata. In #Italia non siamo da meno - Bruno81532536 : -