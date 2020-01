Saint Etienne-Nantes e Dijon-Lille, Ligue 1: pronostici (Di sabato 11 gennaio 2020) Saint Etienne-Nantes e Dijon-Lille sono due partite della ventesima giornata di Ligue 1 e si giocano domenica: pronostici e formazioni. Saint Etienne – Nantes domenica ore 15:00 La Commissione Disciplinare della Ligue de Football Professionnel ha deciso di far giocare questo match senza pubblico, a causa dell’utilizzo di decine di fumogeni e fuochi d’artificio da parte della tifoseria del Saint Etienne, durante la sfida casalinga di campionato dello scorso 15 dicembre contro il Paris Saint Germain. Il fatto di non poter contare sull’appoggio dei propri sostenitori rappresenterà un’ulteriore difficoltà per i Verts, che hanno inizialmente beneficiato dell’arrivo di Claude Puel al posto dell’esonerato Ghislain Printant, ma sono recentemente tornati a mostrare i difetti esibiti spesso nella fase iniziale dell’attuale ... Leggi la notizia su ilveggente

