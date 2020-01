Roma Juventus, maxi scambio possibile: Zaniolo e Pellegrini gli obiettivi (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma Juventus – Roma-Juventus, non solo il posticipo della 19^ giornata: tra le due squadre si può verificare un intreccio di mercato, come riporta La Stampa: da un lato Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo dall’altro Federico Bernardeschi. I due centrocampisti giallorossi sono in cima alla lista sul taccuino del responsabile dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici. Da capire anche la volontà del trequartista della Juventus e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati a inizio stagione dalla Roma. Se così non dovesse essere, una delle due pedine di Fonseca può essere sacrificata e la Juve, disposta a mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi, è pronta a prendere in mano la situazione. Roma Juventus, scambio in estate Secondo la Stampa, il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe approcciare l’argomento con il suo omologo alla Roma, Gianluca Petrachi, in vista del ... Leggi la notizia su juvedipendenza

