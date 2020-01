Roma Juventus, ecco i convocati di Fonseca: c’è Bruno Peres (Di sabato 11 gennaio 2020) convocati Roma-Juve: fuori Federico Fazio. Torna Bruno Peres mentre sono presenti Zaniolo e Cristante Paulo Fonseca ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Juventus. Assente Federico Fazio, mentre si rivede Bruno Peres. Presenti Nicolò Zaniolo e Leonardo Spinazzola, in dubbio durante la settimana. Torna tra i convocati Cristante, dopo lo sto per infortunio. Leggi la notizia su calcionews24

juventusfc : Ieri sera, a Roma, taglio del nastro per l' #OfficialFanClub 'Urbe Bianconera' - che conta oltre 150 iscritti - all… - juventusfc : «Contro la Roma sarà una partita difficile» ??Parola di @MATUIDIBlaise ?? - juventusfc : ?? #RomaJuve STORY Alcune partite da ricordare ??Ve le raccontiamo qui : -