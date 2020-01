Roma – Juventus | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 12 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) La diciannovesima giornata del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Roma e Juventus. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. La Roma è reduce da una pesante sconfitta all’Olimpico contro uno scatenato Torino che al 90′ conquista la vittoria per 2 – 0. Goleada della Juventus contro un inerme Cagliari che esce dallo Juventus Stadium per 4 – 0. Il passo falso della scorsa giornata non deve essere motivo di incertezza per la Roma che comunque ricopre la quarta posizione in classifica a soli 4 punti dalla Lazio. Dopo essersi fatta riagguantare dall’Inter, la Juve non può più compiere passi falsi e questo scontro all’Olimpico sarà un test molto importante per i bianconeri. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Roma – Juventus Il posticipo della diciannovesima giornata di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

