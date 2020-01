Robert Zemeckis alla regia di Ares, film sci-fi di Warner Bros. (Di sabato 11 gennaio 2020) Il regista Robert Zemeckis potrebbe tornare dietro la macchina da presa grazie ad Ares, nuovo film di fantascienza della Warner Bros. La leggenda del cinema Robert Zemeckis potrebbe tornare presto dietro la macchina da presa, grazie a un nuovo film Warner Bros. intitolato Ares, un thriller sci-fi che parlerà di astronauti. Come ha riportato Deadline, il regista di Ritorno al Futuro sarebbe ora in trattative con Warner Bros. per dirigere il film, un thriller sci-fi scritto da Geneva Robertson-Dworet, già co-sceneggiatrice di Captain Marvel e autrice di Birds of Prey. Ritorno al Futuro 4: ecco il sequel che (non) vorremmo Stando alle prime notizie relative ad Ares, il film racconterà le vicende di un astronauta che sopravvive allo schianto della sua ... Leggi la notizia su movieplayer

