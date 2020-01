Rifiuti Roma, i ‘no’ degli uffici tecnici e della Difesa: ma il Comune non torna indietro su Valle Galeria. Oggi la protesta, M5s divisi (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo gli uffici ambientali e urbanistici, anche l’esercito dice no alla “Malagrotta 2” in Valle Galeria. Virginia Raggi non torna sui suoi passi. Rimane agli atti la delibera della Giunta capitolina che individua nella cava di via Monte Carnevale, periferia ovest della città, la nuova discarica di Roma, in ottemperanza all’ordinanza della Regione Lazio di fine novembre 2019. Un milione e mezzo di metri cubi a poche centinaia di metri dall’altro sito storico, quello di Malagrotta, il più grande d’Europa nel suo genere, aperto dagli anni ’70 e chiuso nel 2013 su pressione dell’Unione Europea. La scelta sta generando una frattura profonda nel M5s Romano che proprio della Difesa ambientale del quadrante ovest della città aveva fatto una delle battaglie principali sul territorio capitolino. Come anticipato da ilfattoquotidiano.it, nella giornata di giovedì è arrivato sulla scrivania della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

