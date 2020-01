Rifiuti Roma, 4mila persone al corteo a Ponte Galeria contro la nuova discarica: “Presi in giro”. Presenti anche 4 consiglieri del M5s (Di sabato 11 gennaio 2020) “Questi so’ come i somarelli, conoscono ‘na strada sola: gira gira tornano sempre qua”. Almeno 4mila persone questa mattina si sono riuniti a Ponte Galeria, periferia ovest della Capitale, per protestare contro la nuova discarica di Roma da 1,5 milioni di metri cubi, che secondo la delibera del Campidoglio del 31 dicembre dovrebbe sorgere entro 2 anni in via di Monte Carnevale, a 500 metri dalla ex discarica di Malagrotta, fino al 2013 la più grande d’Europa. Una battaglia antica per queste popolazioni, seminale per la formazione e l’exploit del Movimento 5 Stelle capitolino, che proprio sulla difesa di questo territorio ha costruito i successi elettorali. Oggi nel mirino, più del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è finita la sindaca Virginia Raggi, rea di aver firmato “il provvedimento della vergogna”. Rimosso il cartello “Raggi dimettiti” – “Non te ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

