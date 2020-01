Rifiuti, Ricciardi: “Roma in piena emergenza igienica, la gente brucia i cassonetti” [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) “Roma è in piena emergenza igienica, la gente comincia a bruciare Rifiuti e cassonetti (ricordate la terra dei fuochi?), con il caldo diventerà emergenza sanitaria colpendo prima i più vulnerabili (bambini ed anziani) agiamo prima che sia troppo tardi“. Lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica all’università Cattolica di Roma e, tra le diverse cariche, presidente del ‘Mission Board for Cancer’ istituito dalla Commissione Europea. “Se la situazione peggiora, l’unica soluzione sarà chiedere formalmente il Commissariamento“, risponde Calenda, leader di ‘Azione’, movimento che ha affidato proprio a Ricciardi le strategie per la sanità. Il tweet è corredato dalle foto della spazzatura bruciata in città (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).L'articolo Rifiuti, Ricciardi: “Roma in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

