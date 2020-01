Rifiuti, in migliaia alla manifestazione contro la discarica a Monte Carnevale (Di sabato 11 gennaio 2020) "La Valle non si tocca" è il grido di migliaia di cittadini scesi in strada in via di Ponte Galeria, per manifestare contro la decisione della giunta Raggi di una discarica a Monte Carnevale, nella Valle Galeria. Oggi il corteo di residenti, Comitati e politici, per ribadire il "no" deciso del territorio a "Malagrotta 2". Leggi la notizia su roma.fanpage

