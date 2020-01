Regno Unito, Danilo Guerrini nuovo presidente di Relais & Chateaux Italia (Di domenica 12 gennaio 2020) Danilo Guerrini è stato eletto presidente della Delegazione Italiana di Relais & Châteaux, nel corso del 45/o Congresso Internazionale a Londra. Lo annuncia, in una nota, l’Associazione che riunisce oltre 580 hotel di charme e ristoranti gourmet in tutto il mondo e che in Italia annovera una collezione di 51 dimore uniche, 40 hotel e 11 ristoranti gourmet dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Con una esperienza ventennale maturata alla guida di importanti realtà alberghiere in Italia e all’estero, dal 2015 Danilo Guerrini è Direttore e Maître de Maison di Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga (Siena), proprietà del Gruppo Allianz Spa entrata a fare parte della collezione Italiana di Relais & Châteaux nel 1992. Cucina etica ed educazione alimentare, sostenibilità ambientale ed empowerment dello staff sono le tre aree chiave sulle ... Leggi la notizia su ildenaro

