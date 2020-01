Reddito di cittadinanza, via ai lavori utili con il nuovo decreto (Di sabato 11 gennaio 2020) Parte la seconda fase del Reddito di cittadinanza con i “lavori utili” da svolgere nel comune di residenza: tutte le info e quanto stabilito dal decreto Card Reddito cittadinanza (foto web) Il Reddito di cittadinanza entra nella sua seconda fase: chi lo percepisce infatti è tenuto a svolgere i “lavori utili” nel comune di residenza. A stabilirlo è il decreto, firmato il 22 ottobre scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il giorno 8 gennaio 2020. Arrivata la pubblicazione, inizia la fase dei lavori di pubblica utilità. Coloro che beneficiano del suddetto Reddito, fatta eccezione per chi è stato esonerato, sarà convocato dai centri per l’impiego. Il lavoro svolto non sarà retribuito, chiaramente, poiché al suo posto viene percepito il Reddito. In caso di mancata accettazione della condizione voluta dal decreto da uno dei membri ... Leggi la notizia su chenews

marattin : Cosa c’è da salvare nel reddito di cittadinanza e cosa invece proprio non funziona. In due minuti, per chi è intere… - La7tv : #ottoemezzo Reddito di cittadinanza, Luigi @marattin: 'E' stato detto che ha ridotto la povertà del 60%, ma non ci… - DadoneFabiana : Record di #occupazione, trainato dai lavoratori stabili, e livello di inattività ai minimi: le politiche di contras… -