Queste ragazze ci riporteranno sulla Luna: ecco tutti gli astronauti candidati per la nuova missione [NOMI e FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ una gigantesca e pallida Luna, con la bandiera americana sullo sfondo, ad accogliere sul palco i 13 nuovi astronauti diplomati presso il Johnson Space Center della Nasa a Houston. Una spettacolare scenografia degna delle grandi occasioni per sottolineare un evento “storico”, come lo definisce l’amministratore capo dell’agenzia spaziale americana Jim Bridenstine: perche’ questa e’ la cerimonia che celebra la prima classe di astronauti che si diploma sotto il programma Artemis della Nasa, che riportera’ l’uomo sulla Luna insieme alla prima donna nel 2024. “Concentrazione, impegno e dedizione fuori dal comune” contraddistinguono le nuove 13 leve, giovani “pronti a portare l’umanita’ verso l’ignoto spingendosi la’ dove nessuno e’ mai stato”, dice Bridenstine citando non solo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

