Quanto guadagna Max Verstappen: stipendio, patrimonio e incassi (Di sabato 11 gennaio 2020) Quanto guadagna Max Verstappen: stipendio, patrimonio e incassi Max Verstappen rinnova con la sua attuale scuderia, la Red Bull, fino al 2023; previsto per il pilota olandese un consistente aumento di stipendio. Max Verstappen: ricco rinnovo con la Red Bull Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023; da tempo il pilota olandese non nasconde di sentirsi pronto per insidiare seriamente il campione della Mercedes Lewis Hamilton nella lotta al titolo: la sua scuderia deve averlo rassicurato in questo senso promettendogli di essere pronta se non quest’anno al massimo nel 2021 a raggiungere il livello delle frecce d’argento. D’altra parte, in caso contrario, a Quanto riferivano le ultime indiscrezioni, proprio la Mercedes sembrava in pole per accaparrarselo in vista di un ritiro dell’asso del volante britannico. Tuttavia, anche l’accordo economico raggiunto ha sicuramente ... Leggi la notizia su termometropolitico

Piero42395724 : RT @Mirith_: Tutto questo mentre si aumenta di 16 cent ai pensionati e si propone la rivalutazione dell'età pensionabile con le 'SPERANZE'… - VitoGuadagnano7 : Volevo sapere quanto guadagna un giornalista che lavora in RAI _ MEDIASET. Inviatemi un msg. SMS WHATSAPP al 388 4014130. -